Vorstandswahl Musikverein wählt eine Doppelspitze

Alle Satzungsänderungen wurden einstimmig durch die Versammlung beschlossen. Es folgte die Neuwahl des Vorstandes. Um die Arbeit noch besser koordinieren zu können und noch effizienter unterwegs zu sein, hat man sich für eine Aufteilung in zwei Bereiche entschieden. In der Sparte Verwaltung wurde Thomas Herrmann in das Amt des Vorsitzenden gewählt. Tobias Junker übernimmt das Amt des zweiten Vorsitzenden. In der Sparte Musik wurde Peter Michels zum Vorsitzenden gewählt, unterstützt von der zweiten Vorsitzenden Melanie Jung-Ulrich. Bianca Weber übernimmt weiterhin die Tätigkeiten der Geschäftsführung. Alexandra Klein scheidet als Kassiererin aus. Anne-Katrin Thewes kümmert sich ab sofort mit Sandra Naudorf um die finanziellen Belange des Vereins. Die Pressearbeit wird weiterhin von Liane Leidinger übernommen. Heidi Fries und Jana Junker lösen Kim Oberhauser, Oliver Thewes und Emily-Sue Bambach bei der Jugendleitung ab. Lena Schedler wurde zur Jugend- und Medienbeauftragten gewählt. Die Organisationsleitung bleibt in den Händen von Jan Michels, unterstützt von Susanne Endres. Als Kassenprüfer für das laufende Geschäftsjahr wurden Tatjana Sauer und Uwe Conrad gewählt.