Besonderes Angebot „Wandern und Wissen“ : Mit der VHS Lebach die „Klimarunde“ erwandern

Lebach Eine Anmeldung für die Veranstaltung am kommenden Sonntag ist erforderlich.

Nach dem Motto „Wandern und Wissen“ bietet die Volklshochschule (VHS) Lebach am Sonntag, 11. Oktober, um 9.30 Uhr eine besondere Wanderung an. Dann kann man die Klimarunde auf Höchsten erwandern und von dem Dozenten spannende Details erfahren rund um die Schautafeln „Energiewende“, „Klimawandel in der Erdgeschichte“, „Klimawandel als Siedlungswandel“ und „Der Mensch als Klimawandler“.