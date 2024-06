Lebach Polizei sucht Zeugen für Autokratzer

Lebach · In der Nacht vom Dienstag auf Mittwoch ist am Bahnhofs in Lebach ein ordnungsgemäß geparkter Wagen mehrfach durch tiefe Kratzer erheblich beschädigt worden. Hierfür sucht die Polizei nun Zeugen, wie sie mitteilt.

26.06.2024 , 18:28 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen für wiederholte Kratzattacken auf abgestellte Autos am Lebacher Bahnhof (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder