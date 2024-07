Lebacher Stadtlauf Der Sieger gibt schon vor dem Lauf Vollgas

Die Sonne brennt erbarmungslos auf den Zielbereich am Bitscher Platz in Lebach herab. Abgekämpft überqueren die Läufer am Freitagabend beim 39. Levo-Bank-Stadtlauf des TV Lebach einer nach dem anderen die Linie. Das Thermometer zeigt auch zu dieser Uhrzeit um 18.40 Uhr noch fast 30 Grad an.