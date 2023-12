Hallenfußball Harte Nüsse für die „alten Hasen“

Mit einem besonderen Team im Teilnehmerfeld beginnt am zweiten Weihnachtsfeiertag das Fußball-Hallenmasters-Qualifikationsturnier des FV Lebach. Beim Autohaus-Reitenbach-Cup (56 Wertungspunkte) in der Sporthalle an der Dillinger Straße nimmt – offiziell als SG Lebach-Landsweiler III – die Ü 32 des FV Lebach teil, die in diesem Jahr auf dem Feld bei der deutschen Meisterschaft in Berlin im Einsatz war.