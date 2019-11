Martinsfest Eidenborn : Martinsfest in Eidenborn: Spielzeug teilen

Eidenborn Teilen wie St. Martin heißt es beim Martinsfest in Eidenborn. Los geht es am kommenden Freitag, 15. November, um 17.30 Uhr, in der Kirche Eidenborn mit einem Familiengottesdienst, gestaltet von den Kirchenmäusen.

Getreu diesem Motto, wäre es schön, wenn jedes Kind ein sauberes, nicht defektes Spielzeug (keine Stofftiere) mitbringen würde, um es mit hilfsbedürftigen Kindern zu teilen. Die Spielzeugspenden werden dann der Caritas zur Verfügung gestellt.

Die Spendengabe kann in der Kirche oder im Anschluss auf dem alten Schulhof übergeben werden. Gegen 18 Uhr zieht die Gruppe zum Kulturzentrum, Im Eichgarten 15, um dort das Martinsfeuer zu entzünden. Dort wird dann die Grillsaison endgültig für 2019 beendet.