Marktplatz : Neue Treppe an der Marktstraße

Neue Treppe an der Marktstraße

Lebach Durch die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Marktplatzes in Lebach ist eine Einbahnstraßenregelung in der Marktstraße nötig.

Es geht voran mit der Neugestaltung des Lebacher Marktplatzes. Im Oktober 2020 war der geplante Arbeitsbeginn noch wegen Corona verschoben worden. Seit Ende Februar sind nun Maschinen und Arbeiter der Firma Dittgen im Einsatz. Dafür ist der Marktplatz in mehrere Flächen unterteilt.

Die erste befindet sich in der Ecke Am Markt – Marktstraße. Letztere ist vorerst nur noch als Einbahnstraße vom Kreisel aus in Richtung Kirche nutzbar. Aus Richtung Trierer sowie Tholeyer Straße ist eine Umleitung ab Fahrschule Bickelmann eingerichtet. Die verläuft über die Mottener Straße, weiter über Zum Hallenbad und den Arno-Schmidt-Kreisel.