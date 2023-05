Motorsport Ein Techtelmechtel macht Lauck kurz zum Internet-Star

„Ich hatte selten ein so problemloses Rennen. Vom ersten Zeittraining an waren wir immer vorne – es hat einfach alles gepasst“, sagt Manuel Lauck. Der 39-jährige Dörsdorfer, der nun in Saarburg wohnt, hat am Wochenende beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring mit seinen Teamkollegen Mikel Azcona und Marc Basseng den Klassensieg eingefahren. Für Lauck und Basseng war es der dritte Erfolg in Serie. Im Gesamtklassement belegte das Trio in einem 350 PS starken Hyundai Elantra TCR den 26. Platz. „Das ist schon mega. Denn es gab mindestens 50 Autos, die vom Papier her schneller waren. Allein mehr als 30 GT3-Autos waren am Start, dazu viele PS-starke GT2 und Porsche-Cup-Autos“, sagt Lauck.