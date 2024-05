Motorsport Lauck will Siegesserie am Nürburgring ausbauen

130 Rennautos werden am Samstag um 16 Uhr auf die wilde Hatz zweimal rund um die Uhr gehen – und mit dabei sind auch einige Fahrer aus der Region. Manuel Lauck aus Dörsdorf, der mittlerweile in Saarburg wohnt, möchte seine Siegesserie ausbauen. In den vergangenen drei Jahren konnte er jeweils den Sieg in der TCR-Klasse (Touring-Car Racing) feiern. Nun soll der vierte Streich folgen. Wie in den beiden vergangenen Jahren ist der Dörsdorfer in einem gut 350 PS starken Hyundai Elantra am Start, den er sich mit Marc Basseng und dem Spanier Mikel Azcona teilt.