Motorsport : Lauck fährt vom letzten Platz zum Sieg

Manuel Lauck lässt den Hyundai Elantra N TCR fliegen. Der 38-Jährige ließ auch viele Autos mit deutlich mehr PS hinter sich. Foto: Hyundai

Nürburg/Lebach Ende gut, alles gut: „Das war ein Mega-Rennen. Echt ein Traum.“ Manuel Lauck ist immer noch begeistert. Der Motorsportler aus Dörsdorf hat am Wochenende bei der 50. Auflage des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring Hyundai den zweiten Klassensieg bei dem Rennen in Folge beschert.