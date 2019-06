Lions Club : An der Alten Eibe am Hofgut La Motte

Pfingstmontagskonzert an der Alten Eibe. Foto: Otmar Serf. Foto: Otmar Serf/Otmar Serf 66839 Schmelz

Das Pfingstmontagskonzert des Lions Club findet erneut an der 750 Jahre alten Eibe in Lebach am Hofgut La Motte (Foto) statt. Es spielt das Jugendorchester des Musikvereins Gresaubach sowie der Juniorchor Limbach-Dorf-Gresaubach.

