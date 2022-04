Hilfsaktion : Lions spenden für die Ukrainehilfe der Lebacher Malteser

Spendenübergabe (von links): Dr. Hans-Jörg Schütz, Dr. Jürgen Lauenstein, Präsident Joachim Hau, Oliver Buchholz von den Maltesern und Gerhard Schirra Foto: Bernd Bauer

Lebach Der Krieg in der Ukraine hat den Malteser-Gruppen in Lebach und Saarlouis und in der Ukraine in Ivano-Frankivsk eine neue Aufgabe gestellt. Seit 30 Jahren bestehen freundschaftliche Verbindungen zwischen den beiden saarländischen Maltesergliederungen und denen in der Ukraine.

Die Saarländer unterstützen nun die Menschen in der Kriegssituation in der Ukraine mit Transporten notwendiger Dinge.