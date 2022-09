Konzertabend : Chorbunt singt in Lebach Lieder im Zeichen des Friedens

Unter dem Motto „Ode to Freedom“ steht das Konzert mit dem Chorbunt in der Stadthalle in Lebach. Foto: Thorsten Hilker

Lebach Bekannte Lieder wie „Heal the world“ von Michael Jackson oder „Imagine“ von John Lennon erklingen am Samstag, 8. Oktober, in der Stadthalle.

Zum Konzert unter dem Titel „Ode to Freedom“ mit dem Chorbunt wird für Samstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr in die Stadthalle Lebach eingeladen. „Nie genug kann man von Frieden singen“: Diese Worte hat sich Chorbunt mit Band unter der Leitung von Gabi und Jürgen Fröhlich zum Anlass genommen, zusammen mit der Stadt Lebach einen Konzertabend in der Stadthalle zu veranstalten. Mit dabei sind auch die Sopranistin Jessica Quinten, durch das Programm führt SR-Moderator Oliver Buchholz.

Im ersten Teil tönt es in mehreren Sprachen: Frieden, Peace, Shalom. Bekannte Songs sind zu hören wie „Peace to the world“, „Heal the world“ (Michael Jackson) und „Imagine“ (John Lennon). Auch klassische Stücke wie „Cantique de Jean Racine“ des französischen Komponisten Gabriel Fauré werden dargeboten. Die „Ode To Freedom“, gesungen von Sopranistin Jessica Quinten, ist ein Lied, das als Zeichen der Solidarität und der Sehnsucht nach Frieden und Freiheit steht. Es ist der Titel eines Liedes im neuen Album der schwedischen Popgruppe Abba, welches im Jahr 2021 nach 40-jähriger Pause der Gruppe entstanden ist. Aber auch mit altbekannten Ohrwürmern von Abba geht es im zweiten Teil des Konzertabends weiter.