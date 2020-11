Leserfotos aus dem Kreis Saarlouis : Leser zeigen ihren Adventskranz

Kreis Saarlouis Viele Einsendungen nach SZ-Aufruf: Schöne Adventskränze aus dem ganzen Kreis Saarlouis

Eine Fülle von Adventskranz-Bilder hat uns nach unserem Aufruf erreicht: Farbenfrohe und fantasievolle Gebilde sind darunter. Sehr fleißig war Rosemarie Schmidt aus Ensdorf: „Die Vorbereitungen dazu beginnen immer schon Anfang November.“ Ganze 14 Kränze und Gestecke hat sie komplett selbst gefertigt: „Sowohl für die Familie – ein Kranz ging per Post nach Köln – als auch für verschiedene Arbeitsplätze“.

Einen besonderen „Kranz“ hat Jutta Hassenteufel aus Wallerfangen: „Mein Schwiegervater schweißte ihn aus vielen Kleinteilen zusammen. Er schenkte ihn uns zum Einzug Mitte Dezember – vor nun 30 Jahren.“ Tradition ist auch beim „Haus-Adventskranz“ von Gabriele Abstein in Lebach wichtig: „Die weichen Zweige einer Nordmanntanne pieken nicht so bei der Verarbeitung. Diese habe ich um einen Rohling aus Metall gewickelt, den mein Opa damals für dieses Haus gekauft hatte.“

Hannah Lechler aus Bous berichtet: „In unserer Familie ist es seit über 20 Jahren Tradition, dass wir uns vor dem ersten Advent in der Küche meiner Mutter zusammensetzen, Glühwein trinken und die Frauen ihre Kränze binden. Mein Vater hat jedes Jahr die Aufgabe, die Kerzen auf den Kränzen zu befestigen, damit nichts wackelt und in Flammen aufgeht.“

Monika Engstler aus Schmelz hat aus einem Strohrohling, Moos und weiß gestrichener Eichenrinde einen nachhaltigen Kranz gebastelt: „Das Gute daran ist, dass man an paar Jahre Freude daran hat.“ Besondere Zutaten hat Peter Wirth: „Da wir das Meer lieben, darf diese schöne Erinnerung an unseren Bali-Urlaub auch in der Adventszeit nicht fehlen.“