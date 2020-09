24-Stunden-Rennen am Nürburgring : Doppelter Einsatz in der grünen Hölle

Lebach/Nürburgring Der Lebacher Manuel Lauck führt am Wochenende die Hyundai-Armada beim 24-Stunden-Rennen an.

Es ist die ultimative Herausforderung für Mensch und Maschine. Die 24 Stunden am Nürburgring sind einer der bekanntesten Klassiker im weltweiten Motorsport. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist auch hier in diesem Jahr vieles anders. Statt im Mai/Juni geht das Rennen in diesem Jahr erst jetzt, am letzten September-Wochenende, über die Bühne (Start: Samstag, 15.30 Uhr). Zuschauer sind nur an der Grand-Prix-Strecke erlaubt, nicht aber an der legendären Nordschleife. Und: Pandemiebedingt ist das Starterfeld in diesem Jahr erheblich kleiner als sonst. Statt zuletzt 160 Autos sind 100 Autos am Start.