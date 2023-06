Spende für ukrainische Malteser Wie Vereine aus Lebach der Ukraine helfen

Volodymyr Dukhich (30 Jahre) aus Ivano-Frankivsk erlebt seit über zehn Jahren eine herzliche Freundschaft mit den Maltesern aus Lebach. Seine Heimatstadt Ivano-Frankivsk liegt in der Westukraine etwa 1200 Kilometer von Deutschland entfernt und ist eher weniger von Zerstörungen betroffen, hat aber jeden Tag Luftalarm. Die Menschen haben Angst, wegen der Raketen oder Drohnen am Himmel. Die Ukrainerin Jana Kowaltschuk (22 Jahre) arbeitet als Betreuerin einer privaten Schule für behinderte Kinder. Sie berichtet, dass die Kinder zwar täglich in die Schule gehen, wenn nicht schon morgens ein Alarm ausgelöst worden ist. Sind die Kinder in der Schule, müssen sie mit den Betreuern zusammen in einen gesicherten Raum gehen. Die Lehrerinnen, Lehrer und Betreuer arbeiten mit den Kindern, um Angst abzubauen. Die Betreuer versuchen, die Kinder zu beruhigen, aber die Geräusche sind so laut, dass das nur selten gelingt. Dazu kommt der Wunsch der Kinder, dass „ihre Väter und Brüder bald wieder in den Kreis der Familien zurückkehren.“ Jana erzählte uns weiter: „Die Kinder spielen immer das Spiel, dass sie Soldaten sind und die Ukraine beschützen“.