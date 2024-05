Lebach Der Lionsclub Lebach lädt ein zum Pfingstfest

Lebach · Wie im vergangenen Jahr findet das traditionelle Pfingstfest des Lionsclubs Lebach mit einem Frühschoppenkonzert am Pfingstmontag, 20. Mai, ab 11 Uhr unter der „Alten Eibe“ in Lebach statt. In diesem Jahr allerdings wird das Fest mit einem besonderen Anlass verknüpft, heißt es in der Ankündigung, der alle Naturfreunde, Heimatverbundene und historische Interessierte freuen dürfte: Die mehr als 700 Jahre Alte Eibe auf dem Hofgut La Motte in Lebach erhält die Auszeichnung „Nationalerbe Baum“ der Dendrologischen Gesellschaft der TU Dresden.

14.05.2024 , 17:35 Uhr

Martina Brodback, Miteigentümerin der Alten Eibe, und Ludwig Augustin, Mitglied des Lebacher Lionsclubs, vor dem mehrere Jahrhunderte alten Baum. Er erhält die Auszeichnung „Nationalerbe Baum“ der Dendrologischen Gesellschaft der TU Dresden. Foto: Dieter Lorig