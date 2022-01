Lebach : Impfmarathon erfüllt guten Zweck

Die Mitglieder des Lions Clubs (von links), Jürgen Laubenstein, Jürgen Hau, überreichen Sabine Schirra, Leiterin der Lebacher Tafel, die Spende. Mit dabei sind Gerhard Schirra, Schatzmeister der Lions, Angélique Groß, Leiterin der VHS Lebach, und Klauspeter Brill, Lebacher Bürgermeister. Foto: Volker Ammann

Lebach Der Lebacher Lions Club spendet 2000 Euro an die Tafel in Lebach.

Den Impfmarathon des Lions Clubs Lebach kurz vor Weihnachten nutzten 552 Personen nicht nur zur Auffrischung ihres Impfstatus, sondern spendeten auch fleißig für die Lebacher Tafel. So fanden rund 1600 Euro den Weg ins große rote Sparschwein, das der Club in den Räumen der Volkshochschule (VHS) Lebach aufgestellt hatte. Um auf eine runde Summe zu kommen, stockten die Mitglieder des Lions Clubs den Betrag auf 2000 Euro auf. Organisiert wurde die Impfung von Angélique Groß, Leiterin der Volkshochschule.

In Anwesenheit von Bürgermeister Klauspeter Brill und Angélique Groß überreichten die Mitglieder des Lions Clubs, Jürgen Laubenstein, Kinderarzt in Lebach, Gerhard Schirra, Schatzmeister der Lions und Jürgen Hau, Facharzt für Allgemeinmedizin, jetzt den Betrag.

Sabine Schirra, Leiterin der Tafel, freute sich über die Spende, die den 120 Haushalten, die regelmäßig dort einkaufen, zugutekommt. Schirra: „Trotz Corona ist die Spendenbereitschaft bei Geschäfts- und Privatleuten sogar größer als vor der Pandemie. So bekamen wir im Herbst des letzten Jahres vom Rewe-Markt eine so große Spende an Teigwaren, dass wir ein Vorrat davon anlegen konnten.“

Dementsprechend, so Laubenstein, wird die Spende für einen besonderen Zweck eingesetzt. Laubenstein: „Wir haben Büchergutscheine gekauft, die im örtlichen Buchhandel eingelöst werden können. So leisten wir einen kleinen Beitrag, der zum mentalen Ausgleich der Menschen in der für alle nicht einfachen Situation beiträgt.“