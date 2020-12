Lebach Die Unterführung in Jabach ist ein neuralgischer Punkt in Lebach. Zumindest für die Fußgänger soll es nun eine Verbesserung geben.

Ein Nadelöhr in Lebach soll entschärft werden – zumindest für Fußgänger. Das beschloss der Stadtrat am Donnerstagabend einstimmig. Dabei geht es um die Bahnunterführung in der Rennbahnstraße. Sie gilt als wichtige Verbindung zwischen Jabach mit dem Schulzentrum in der Dillinger Straße, der Landesaufnahmestelle und dem Bahnsteig Lebach-Jabach sowie auf der anderen Seite dem Gewerbegebiet „Heeresstraße“. Entsprechend stark nutzen sie Autofahrer wie auch Fußgänger.