() Die Sternsinger ziehen in Lebach und Knorscheid am Samstag, 6. Januar, von Haus zu Haus. Sie bringen den Segen für das neue Jahr und sammeln Spenden für notleidende Kinder in aller Welt. Leider können schon lange nicht mehr alle Straßen abgedeckt werden. Wer sicherstellen will, dass die Sternsinger auf jeden Fall bei ihm vorbeikommen, sollte sich anmelden. In der Kirche hängen dazu Listen aus. Die Drei Könige kommen dann zwischen 9 und 17 Uhr vorbei. In der Lebacher Innenstadt sind die Sternsinger bereits am 4. Januar unterwegs, im Krankenhaus am 7. Januar. Natürlich sind noch Kinder und Jugendliche willkommen, die mitgehen wollen. Das Vortreffen findet heute um 18 Uhr im Pfarrzentrum statt.