Kurioses Missgeschick : Stadt verhindert ungewollt Kinderfest in Eidenborn

Hier sollten am Wochenende eigentlich lautes Kinderlachen ertönen: Das Kinderfest am Kulturzentrum Eidenborn musste kurzfristig abgesagt werden. Foto: Serwe

Lebach Am Wochenende sollte am Kulturzentrum in Eidenborn eigentlich ein großes Kinderfest mit Hüpfburg und Kettenkarussell stattfinden. Nun musste der Veranstalter den Termin absagen – weil der Stadt Lebach ein kurioses Missgeschick passiert ist.