Folgenschwere Zerstörung Nach Baumaßnahme der Stadt – sind die alten Platanen am Lebacher Ehrenfriedhof noch zu retten?

Sie zählten zu den ortsbildprägenden Bäumen am Lebacher Ehrenfriedhof – die fünf großen Platanen in der Trierer Straße. Doch von den Jahrzehnten alten Bäumen ist seit kurzem nur noch der Stamm und ein kleiner Teil der Krone übrig. Der obere Teil wurde von der Stadt vor kurzem aus Sicherheitsgründen gekappt, in der Hoffnung, die Standsicherheit der Platanen zu bewahren. Denn es ist vor allem der Teil der Bäume, der unter der Erde liegt, der den Verantwortlichen aktuell große Sorgen bereitet – und mittlerweile auch in der Stadtpolitik für Gesprächsstoff sorgt. Denn die Zukunft der Platanen am Lebacher Ehrenfriedhof scheint akut gefährdet zu sein.