Feuershow und Fassanstich : Besucheransturm beim Lebacher TheelFeschd

Lebach Dass die Lebacher gerne feiern, bewiesen sie beim Theelfeschd.

Proppenvoll war der Bitcher Platz in Lebach am vergangenen Wochenende beim siebten Lebacher TheelFeschd. Nach der coronabedingten Zwangspause herrschte schon am Freitagnachmittag reges Treiben rund um den Festplatz, denn beim levoBank-Stadtlauf gingen Kinder und Menschen mit Handicap auf den Rundkurs. Die Laufelite des Saarlandes traf sich hingegen zu den Saarländischen Straßenmeisterschaften über fünf Kilometer und auch beim Zehn-Kilometer-Straßen- und beim 4x2,5-Kilometer-Staffel-Lauf war das Teilnehmerfeld groß. Insgesamt schnürten fast 600 Läuferinnen und Läufer zum Auftakt des TheelFeschds ihre Laufschuhe.