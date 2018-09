später lesen Doppeltes Unglück Zehnjähriger wird gleich zweimal in Unfall verwickelt FOTO: dpa / Andreas Gebert FOTO: dpa / Andreas Gebert Teilen

Twittern







Gleich in zwei Unfälle war ein Kind am Donnerstag verwickelt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der zehnjährige Fahrradfahrer am Morgen gegen 7 Uhr in der Lebacher Weinheckstraße angefahren, als er die Straße vor einem Auto überqueren wollte. red