Sanierungsarbeiten bereits fertig : Lebach schützt die Theel mit neuem Kanal

Abnahmen der Baumaßnahme in der Zufahrt zum Hofgelände Hoffmann und Groß. Foto: Martina Kirsch/Stadt Lebach

Lebach Der Kanal in der Tholeyer Straße in Lebach ist früher fertig geworden als gedacht. Dank der ausführenden Firma.

(red) Nach rund einem Jahr Bauzeit ist die Kanalsanierungsmaßnahme in der Tholeyer Straße in Lebach vorzeitig abgeschlossen. Rund 2,5 Millionen Euro hat der Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach (VEL) hier investiert. „Die ursprünglich veranschlagte Bauzeit von 18 Monaten konnte auch deshalb unterschritten werden, weil wir mit dem Dittgen Bauunternehmen eine leistungsstarke Firma aus der Region am Start hatten und parallel in drei Bauabschnitten gearbeitet wurde“, erklärt Arno Graf, Geschäftsführer des VEL.

Auf einer Strecke von 1036 Metern wurde der Abwasserkanal erneuert. Ein neues Regenüberlaufbauwerk von 68 Kubikmetern Fassungsvermögen befindet sich nun als Ersatz der beiden alten Regenüberläufe unmittelbar neben der Theel. Gerade bei Starkregenereignissen bestand die Gefahr, dass die vorhandenen Kanalrohre an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Die Kanäle waren alt und der Durchlass zu gering. Mit dieser millionenschweren Baumaßnahme hat der Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach Abhilfe geschaffen und dafür gesorgt, dass sich kein Schmutz- und Abwasser auf den Wiesen und Flächen zurückstaut und so in die Theel gelangt.