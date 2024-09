Startschuss für Grüne Woche 2024 Zwischen Schmerz und Happy End – Wie eine Läuferin den 15. Citylauf in Lebach erlebte

Für einen kurzen Moment ist alles still. Nur der laute Signalton des runterzählenden Countdowns ist in der Lebacher Pfarrgasse deutlich zu hören. Die Konzentration und Anspannung im Gesicht von Luisa Groß ist deutlich zu erkennen. Kein Wunder, geht es in wenigen Sekunden für sie doch sprichwörtlich um jede Runde. Denn die Gymnasiastin vom Geschwister-Scholl-Gymnasium hat an diesem Freitagvormittag ein großes Ziel: die schnellste Neuntklässlerin beim diesjährigen „Running for school“-Citylauf zu werden.