Petition gestartet „Da haben ganze Erzieher-Teams gewechselt“ – Eltern sorgen sich wegen häufiger Personalwechsel an Lebacher Kita um Wohl ihrer Kinder

Lebach · Wie andere Einrichtungen hat auch die städtische Kita in Lebach mit einer hohen Personalfluktuation zu kämpfen. Ein betroffener Vater wehrt sich jetzt jedoch mit einer Petition und einem offenen Brief an die Stadt gegen die Situation – und erhält dafür auch Unterstützung aus der Lokalpolitik.

17.10.2023, 09:00 Uhr

An der städtischen Kita in Lebach sorgen häufige Wechsel beim Erzieher-Personal zuletzt für Kritik von Eltern. Foto: Tom Peterson

Seit einigen Monaten gleicht die morgendliche Fahrt von Torsten Schmidt zur städtischen Kita in Lebach einem Glücksrad. Denn häufig öffnet eine ihm bis dahin unbekannte Person die Tür, um über den Tag auf seine Tochter aufzupassen. Vier Erzieher-Wechsel hätte seine Tochter alleine in ihrem ersten Kita-Jahr jetzt schon erlebt, wie Schmidt schildert. „Zu viel“, seiner Meinung nach.