später lesen Unfall Fahrer flüchtet nach Unfall im Gegenverkehr FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Eine 37-jährige Autofahrerin aus Eppelborn ist am Freitag gegen 14.45 Uhr in einen Verkehrsunfall in Lebach verwickelt worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie auf der Tholeyer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihr in Höhe des Kinos ein Auto teilweise auf ihrer Fahrspur entgegen kam. red