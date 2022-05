Veranstaltungen in Lebach : Vom Kriminaltheater bis zum Zeltfestival Saar

In diesem Jahr soll wieder gemeinsam auf dem Bitcher Platz beim Theelfeschd gefeiert werden. Foto: Kirsch / Stadt

Lebach In Lebach sind in diesem Frühjahr und Sommer einige Veranstaltungen geplant. Die Stadt gibt einen Überblick.

Planen, organisieren, wieder absagen – so sah die Arbeit von Veranstaltern, Künstlern und Kulturtreibenden in den vergangenen beiden Jahren meist aus. Doch nun will die Stadt Lebach endlich wieder durchstarten und all das nachholen, was Corona bedingt ausgefallen ist.

Bereits zweimal musste die Aufführung des Berliner Kriminaltheaters verschoben werden. Am Freitag, 8. April, ist es soweit. Unter Einhaltung der aktuell gültigen Hygieneverordnung können die Menschen in der Lebacher Stadthalle den Psychothriller „Passagier 23“ von Sebastian Fitzek verfolgen und sich in dessen Bann ziehen lassen.

Bereits Anfang Mai wird es dann eine ganz neue, dreitägige Veranstaltung auf dem Eventgelände „La Motte“ (ehemalige Pferderennbahn) geben. Die Festival-Wiese wird sich vom 6. bis 8. Mai in eine mittelalterliche Zeltstadt verwandeln. „Mittelalter kurzweyl zu Lebach“ lautet der Titel des Marktes mit Händlern, Tanz, Musik und Gauklern.

Zum Frühjahrsklassiker aus sportlicher Sicht, dem kommpower-Triathlon, laden die LTF Theeltal am 22. Mai in Zusammenarbeit mit der Stadt ein.

Im Juni ist eine große Feier zum 100-jährigen Bestehen des Verkehrsvereins geplant. Außerdem steht in diesem Monat das TheelFeschd auf dem Programm, das am 24. und 25. Juni auf und rund um den Bitscher Platz gefeiert wird.

Im Rahmen der Kultursommertermine (8. Juli, 22. Juli und 5. August) wird es auch wieder den beliebten „Abend der Sinne“ geben. Das „Heart und Heavy - Rock meets Benefiz“ Open Air ist für den Ferienauftakt am Samstag, 23. Juli, terminiert.

Zum Ende der Sommerferien beginnt dann schon die immer facettenreicher werdende Eventreihe „Zeltfestival Saar“. Auf dem Festivalgelände „La Motte“ wird am 1. September DJ Bobo mit seiner faszinierenden Live-Show zu Gast sein, gefolgt von den Konzerten mit Silbermond am 2. September und Johannes Oerding am 4. September. Am Samstag, 3. September, wird das Palastzelt unter den Electro Beats von Tujamo, Mike Williams beben. Bereits am Dienstag, 6. September, geht es weiter mit Mighty Oaks, gefolgt von Rea Garvey am 9. September und der Lebacher Wies’n mit Mia Julia und Krachleder am 10. September. Zum abschließenden Schlagertag werden am 11. September Beatrice Egli, Bernhard Brink und Mike Leon Grosch erwartet.

Außerdem werden im Rahmen der Grünen Woche wieder der City-Lauf des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, der Staffel-Triathlon der Kommunen, der Seniorennachmittag und als Höhepunkt der Mariä Geburtsmarkt (13. September) in der Lebacher Innenstadt stattfinden.

Das Wochenende vom 11. und 12. September steht ganz im Zeichen der Land- und Forstwirtschaft. Auf der ehemaligen Pferderennbahn werden Tiere, landwirtschaftliche Geräte, große Forstarbeitsgeräte und allerhand Stände zum Probieren und Genießen präsentiert.

Neben den städtischen Veranstaltungen in Lebach selbst, sind auch wieder zahlreiche Dorffeste und Kirmesveranstaltungen in den einzelnen Stadtteilen geplant.

Außerdem laden Vereine zu Theateraufführungen, Konzerten, Wanderungen und Sportveranstaltungen ein.

Die Band Silbermond tritt am 2. September in Lebach auf. Foto: Kevin Dörr/Alm Event Gastro GmbH

Die Schweizer Schlagersängerin Beatrice Egli steht am Schlagertag am 11. September auf der Bühne. Foto: dpa/Hendrik Schmidt