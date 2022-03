Noch am Sonntagabend warteten Helfer und Innenminister Klaus Bouillon stundenlang vergeblich auf die ersten Busse, die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in die Landesaufnahmestelle in Lebach bringen sollten. In der Nacht zu Dienstag kamen letztendlich zwei Busse mit 75 Personen an. Foto: Ruppenthal