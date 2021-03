Neue Schilder am Ortseingang : So witzig begrüßt Lebach jetzt seine Gäste

Info

Zeitgleich zu der Imagekampagne hat die Stadt Lebach in Zusammenarbeit mit dem Archäologiebüro Glansdorp einen Innenstadtweg konzipiert, der „EinBlick in die Stadtgeschichte“ gewährt. Dazu wurden fünf großformatige Schautafeln mit Bildern und kurzen Texten zur Historie an Schaufensterfronten und großen Scheiben in der Innenstadt angebracht. Zu sehen sind die Tafeln in der Pickardstraße 1, sowie in der Markstraße 9, 2, 23 und 26. Auf jeder Tafel sind die Standorte der anderen Tafeln vermerkt. Über einen QR-Code gelangen Interessierte außerdem auf der Internetseite der Stadt direkt zum Bereich Tourismus & Freizeit sowie zur Auflistung der Gastronomiebetriebe samt deren Kontaktdaten.