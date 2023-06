Projekt zum Tag der Sehbehinderung Schüler der Louis-Braille-Schule erfahren die Welt der Bienen mit allen Sinnen

Eigentlich sind Bienen Ibrahim nicht ganz geheuer. Trotz des schneeweißen Imkeranzugs, den der zehnjährige Schüler trägt und der ihn vor möglichen Stichen schützt. Doch dann überwiegt offenbar doch die Neugierde. Zusammen mit seinen Schulkameraden Jonas, Isabella, Tim, Paul und Leonie wagt sich Ibrahim ganz nah an die beiden Bienenstöcke am Rande des Schulgebäudes. Selbst als der 13-jährige Jonas einen der Bienenstöcke von oben öffnet und die bisher eher ruhigen Bienen für kurze Zeit in lautstarkes Summen verfallen, bleibt die Schülergruppe gelassen. Dabei können einige der sechs Schüler die Bienen nicht einmal richtig sehen. Denn wie seine fünf Mitstreiter ist Ibrahim Schüler der Louis-Braille-Schule, der staatlichen Förderschule für Blinde und Sehbehinderte, in Lebach.