An der Theelbrücke : Banner zeigt in Lebach, wo es Hilfe für Frauen gibt

Banner zeigt in Lebach, wo es Hilfe für Frauen gibt

An der Theelbrücke

(red) An der Theelbrücke in Lebach hängt ein Banner, der in verschiedenen Sprachen über das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ informiert. Das teilt die Stadt Lebach mit.