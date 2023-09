Sportlicher Startschuss Runde um Runde für den guten Zweck – 14. Citylauf des GSG läutet Grüne Woche in Lebach ein

Die Wetterprognose stimmt schon einmal: Pünktlich zum 14. Citylauf „Running for school“ kündigt sich für den traditionellen sportlichen Startschuss der Grünen Woche in Lebach bestes Spätsommerwetter an. Doch wie im vorherigen Jahr kann das Event – welches vom Geschwister-Scholl-Gymnasium (GSG) seit jeher mit der Stadt Lebach organisiert wird – nicht an seinem eigentlichen Ort stattfinden.