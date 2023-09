Runden für den guten Zweck Mehr als 8200 Runden – Lebacher Citylauf bricht alle Rekorde

Lebach · Zum bereits 14. Mal liefen Schüler, Lehrer und Eltern in Lebach beim „Running for school“-Citylauf. Auch in diesem Jahr konnte am Ende wieder kräftig für den guten Zweck gesammelt werden. Strecke und Wetter machten manchen Läufer jedoch zu schaffen.

08.09.2023, 20:00 Uhr

So sportlich ging es beim 14. Citylauf in Lebach zu 36 Bilder Foto: Tom Peterson

„Komm, noch eine Runde“, ruft einer der Schüler seinem Klassenkameraden zu. Und auch wenn die Erschöpfung den beiden deutlich anzusehen ist, so geben die zwei Schüler des Geschwister-Scholl-Gymnasiums (GSG) noch mal alles. Genau wie die mehr als 800 anderen Läufer, die sich am mittlerweile 14. Citylauf „Running for school“ in der Lebacher Innenstadt im Saarland beteiligten und den sportlichen Startschuss für die diesjährige Grüne Woche lieferten. Hier geht es zur Bilderstrecke: So sportlich ging es beim 14. Citylauf in Lebach zu