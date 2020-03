Lebach Der Saarlouiser Landrat Patrik Lauer (SPD) hat sich enttäuscht und fassungslos über die bevorstehende Schließung des Krankenhauses Lebach geäußert.

„Die Meldung von der geplanten Schließung des Lebacher Krankenhauses durch die CTT trifft uns hart und völlig unerwartet", teilte er am Freitag mit. Noch vor drei Wochen seien Gespräche mit der CTT geführt worden, in denen es um die Modernisierung des Krankenhauses und den Bau eines neuen Bettenhauses gegangen sei. "Darin hat man uns versichert, dass die CTT gewillt sei, in den Standort Lebach zu investieren", so Lauer. "Kein Wort wurde über eine drohende Schließung verloren. Umso enttäuschter und fassungsloser sind wir über die neusten Entwicklungen, zumal der Landkreis seit Jahren im engen Kontakt mit dem Träger stand."