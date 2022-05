Kurzweyl zu Lebach : Pferderennbahn wird im Mai zum Mittelaltermarkt

Info

Die „Kurzweyl zu Lebach“ findet vom 6. bis 8. Mai auf der ehemaligen Pferderennbahn in Lebach statt. Geöffnet ist die mittelalterliche Zeltstadt am Freitag, von 17 Uhr bis 23 Uhr, am Samstag von 10 Uhr bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 Uhr bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro, wer unter Schwertmaß (1,10 m) groß ist, kann sogar kostenlos rein.

Parkplätze in der Nähe des Eventgeländes sind laut Veranstalter und Stadt ausreichend vorhanden und ausgeschildert. Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auch unter www.mittelalter-kurzweyl.de/