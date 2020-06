Kostenpflichtiger Inhalt: Streitfall Caritas-Klinik Lebach : Ärger des Kreistages um Kommunikation der ctt über Klinik Lebach ist noch nicht verflogen

Der Kreistag Saarlouis tagt in der Stadthalle Lebach. Foto: az

Lebach Der Kreistag Saarlouis hat sich geschlossen hinter Forderungen gestellt, das Krankenhaus Lebach zu erhalten. Zwischenzeitliche Zuversicht scheint aber erschüttert zu sein.

Von Johannes Bodwing

Ein klares Bekenntnis zum Krankenhaus-Standort Lebach legte der Kreistag Saarlouis am Donnerstagabend ab. Nicht nur durch die Wahl der Lebacher Stadthalle als Tagungsort, sondern auch mit einstimmiger Verabschiedung von sieben konkreten Forderungen. Für die Öffentlichkeit waren aus gesundheitlichen Gründen maximal 30 Plätze reserviert. 24 Bürgerinnen und Bürger hatten sich im Vorfeld angemeldet, letztlich verfolgten 21 Zuhörer die Diskussionen.Vor Vertreter des Krankenhauses, der Bürgerinitiative sowie Mitarbeitervertretung und Bürgermeister Klauspeter Brill.

In der Sache waren sich die Fraktionen grundsätzlich einig. Kritik übte anfangs CDU-Chef Stefan Rech an der Vorgehensweise für den Antrag. Seine Fraktion hätte sich gewünscht, wie in anderen Fällen zuvor, die Resolution gemeinsam auf den Weg zu bringen. Es sei bewusst keine Resolution, erwiderte SPD-Fraktionschef Oswald Kriebs für die sogenannte Regenbogen-Koalition aus SPD, Grünen, Linke und FDP. Sondern ein Beschlussantrag der Koalition. Und „wir haben glasklare Forderungen gestellt“.

Die CDU habe diese Möglichkeit ebenfalls gehabt, sagte Kriebs. Der Kreistag fühlte sich im März dieses Jahres überrascht, stellte der Fraktionsvorsitzende Klaus Kessler, Grüne, dar. Da sprach der Träger, die cusanus trägergesellschaft trier (ctt), auf einmal von der Schließung des Lebacher Krankenhauses. Kessler erwähnte neben der „Sorge um die stationäre Gesundheitsversorgung im nördlichen Landkreis“ und um Arbeitsplätze auch den „Ärger über die unzureichende Kommunikation des Trägers.“

Dieser Ärger war in nahezu jedem Wortbeitrag der Fraktionen zu spüren. So kritisierte beispielsweise der Linke-Vorsitzende Dietmar Bonner: Die saarländische Politik „und die ctt haben es nicht hinbekommen, dass der Standort Lebach gerettet ist“. „Hier wird von der ctt nicht mit offenen Karten gespielt“, beklagte Rech die Informationspolitik. „Es ist zum Teil sehr irreführend, was gesagt wird, und vor allem von wem.“

Laut Kriebs muss man vor dem Hintergrund von Corona nun „in der Krankenhaussituation andere Wege gehen“. Mit Lösungen über gemeinnützige oder öffentliche Träger, aber „keine Privaten mehr“. Eine allzu harte Kritik an der ctt wollte Landrat Patrik Lauer nicht so stehen lassen. „Ja, die ctt hat uns in der Vergangenheit sehr viel versprochen und hat sehr wenig gehalten.“ Andererseits habe sie „uns sehr viel geholfen in der Coronakrise“. Darunter auch beim Aufbau des Versorgungszentrums im Kreis Saarlouis. Deshalb „wehre ich mich dagegen, diesen Träger grundlegend schlecht zu machen“.

Alle Kreistagsfraktionen bekundeten die Wichtigkeit des Krankenhaus-Standortes Lebach. Für die Leistungen des Personals gab es durch die Bank Dankesbekundungen. Ebenso für die Streiter für das Krankenhaus, vor allem Bürgerinitiative und Verwaltung. Dann teilte Lauer eine aktuelle Meldung des SR mit. Demnach wäre der private Träger Ameos bereit, bei Wadern ein Krankenhaus mit 200 Betten zu bauen und damit die komplette Versorgung im Nordsaarland zu übernehmen.

Dafür stünden Kosten in Höhe von 70 Millionen Euro im Raum. 50 bis 60 Millionen Euro Investitionskosten solle das Land tragen. „Wenn ich 60 Millionen von der Landesregierung kriege“, ärgerte sich Lauer, könne auch der Landkreis überlegen, das zu machen. Er hoffe deshalb für den Kreistag, „dass die Kräfte gebündelt werden“, um gemeinsam die Interessen der Region Lebach zu vertreten. Denn „zwei Krankenhäuser mit 200 Betten wird es nicht geben“.

Mit der aktuellen Entwicklung im Hintergrund sah Klaus Kessler die Notwendigkeit eines Gespräches, bei dem „die Ministerin sich einmal dazu äußert“. Lauer forderte, „dass das Land sich deutlich früher positioniert“. Denn bislang wollte Gesundheitsministerin Monika Bachmann erst im Oktober dieses Jahres Stellung beziehen. „Ich glaube“, sagte Lauer, „dass wir nicht mehr die Zeit haben, bis Oktober die Dinge warten zu lassen“. Denn „jeder Tag in der Schwebe, ist ein gefährlicher Tag für den Standort Lebach“.