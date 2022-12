Schülerfirma : Nikolaus-Groß-Schüler entwickeln unternehmerisches Denken

Lebach Anstelle von alltäglichem Unterricht haben 53 Schülerinnen und Schüler der achten Klasse an der Nikolaus-Groß-Gemeinschaftsschule in Lebach für zwei Wochen die Abläufe eines mittelständischen Unternehmens nachgestellt.

Dieses Schülerfirma-Projekt wird regelmäßig veranstaltet und steht mit seiner Nähe zur tatsächlichen Geschäftswelt der Region ganz im Zeichen des Schulschwerpunktes der NGS – Berufs- und Studienorientierung. In diesem Jahr wurde dabei eine 3D-Version des Vier-Gewinnt-Unterhaltungsspiels entwickelt. Im Projekt arbeitet die bischöfliche Schule mit lokalen und regionalen Partnern aus Wirtschaft und Gesellschaft zusammen, um das Szenario möglichst realistisch zu gestalten. Die Levo-Bank aus Lebach organisiert etwa ein Bewerbertraining für die Projektgruppe. Ein ehemaliger Schüler der Nikolaus-Groß-Schulen gab eine Einführung in modernes Produktdesign mithilfe von Computer-Programmen (CAD). Auch wurden die Jugendlichen der Schülerfirma über mehrere Tage dabei begleitet, ein digitales Modell ihres Produktes zu erstellen. Der emeritierte Professor für visuelle Kommunikation an der HBK Saar, Ivica Maksimovic, erarbeitete mit den Teilnehmern in einem Workshop, welche Ansprüche Produktwerbung an Kreativität und künstlerischen Ausdruck stellt. Außerdem gab es mehrere Workshops zur Unternehmenskalkulation und der multimedialen Präsentation des Produktes. „Ziel war es, die Schüler zentrale Bereiche von Unternehmertum durchlaufen zu lassen: von der Produktidee über die technische Planung und Finanzierung sowie Marketing bis hin zur tatsächlichen Produktion und dem Vertrieb eines fertigen Produktes”, erklärt Projektleiter Matthias Meier. „Und die Schülerinnen und Schüler haben da voller Begeisterung mitgezogen.” Das bestätigte auch eine Evaluation: Fast 90 Prozent der Jugendlichen gaben an, die Projektteilnahme unbedingt weiterzuempfehlen.