Lebach Der Träger ctt sieht sich offenbar nicht mehr in der Lage, die Klinik wirtschaftlich zu betreiben.

Die Serie von Klinik-Schließungen im Saarland setzt sich fort. Nach Wadern, Dillingen und Ottweiler wird auch das Lebacher Caritas-Krankenhaus dichtgemacht - und zwar schon bald. Das erfuhr die Saarbrücker Zeitung am Freitag. Geplant sei die Schließung bereits zum 1. Juli dieses Jahres. Für heute Nachmittag wurde die Mitarbeitervertretung von der Geschäftsführung der katholischen Cusanus-Trägergeselschaft Trier (ctt) kurzfristig zu einem Gespräch gebeten. Diese muss den Plänen zustimmen. Auch Gespräche mit der Landesregierung sind anberaumt. Was die Schließung für die rund 450 Mitarbeiter des Krankenhauses bedeutet, ist bislang nicht bekannt. Die Reha-Einrichtungen der ctt im Saarland sind nicht betroffen.

Das Krankenhaus (208 Betten) ist offenbar nicht mehr in der Lage, seine laufenden Kosten zu decken. Zudem drückt den Träger ein gewaltiger Sanierungsstau von 32 Millionen Euro. Ein Gutachter schrieb 2017 zum Caritas-Krankenhaus Lebach: „Das Bestandgebäude aus dem Jahr 1976 weist so hohe Defizite im Brandschutz und bei der Gebäudetechnik auf, dass eine tiefgreifende Sanierung erforderlich ist. Darüber hinaus sind in den Obergeschossen zeitgemäße Stationsstrukturen nicht gegeben und auch nicht umsetzbar.“ Der Brandschutz ist in Lebach bereits seit vielen Jahren ein Problem.