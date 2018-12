später lesen Polizei Jaguar-Fahrer baut Unfall beim Überholen Teilen

Der Fahrer eines Jaguars hat am Donnerstag zwischen Körprich und Lebach, etwa 400 Meter vor Knorscheid, die Kontrolle über seinen Sportwagen verloren. Wie die Polizei Lebach mitteilt, setzte er zum Überholen an, krachte jedoch in das Auto, das er überholen wollte. red