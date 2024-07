Landesmeisterschaft Sommerbiathlon Wenn das Fernsehen zum Sport animiert

Zwei Tage zuvor war Tobias Reichert beim 39. Lebacher Stadtlauf im Fünf-Kilometer-Rennen noch auf den undankbaren vierten Platz gelaufen: „Ich hatte dort eine neue Bestzeit anvisiert. Leider hat das nicht geklappt“, verriet der 21-Jährige am Sonntag, nachdem er sich in einer anderen Sportart zum neuen Saarlandmeister gekürt hatte: Beim Sommerbiathlon in Lebach gab es an Reichert kein Vorbeikommen. Der Bubacher vom gastgebenden Biathlon-Team Saarland verwies im Männer-Rennen Sammy Schu vom SV Hubertus Hofeld nach vier Kilometern Laufen und je einer Liegend- und Stehend-Einheit am Schießstand auf Rang zwei.