Lebacher Gipfelstürmer : Gemeinsam nach oben

Die Schüler der Kletter-AG und des Kletter-Treffs am Lebacher Geschwister-Scholl-Gymnasiums nahmen die bis zu 16 Meter hohen Wände der Saarlouiser Kletterhalle in Angriff. Foto: Wilkin. Foto: Wilkin

Lebach Erst gab’s Zeugnisse, dann ging’s für 20 Schüler des Lebacher Geschwister-Scholl-Gymnasiums richtig aufwärts. Die Teilnehmer der Kletter-AG besuchten die Rocklands-Keltterhalle in Saarlouis.

Am Freitag nach der Zeugnisausgabe hieß es für die 20 neuen Teilnehmer der Kletter-AG des Geschwister-Scholl-Gymnasiums, die seit Beginn des Schuljahres wöchentlich in der AG trainieren: Ab in die Kletterhalle, ran an die hohen Wände! Nach einem halben Jahr Vorbereitung, Techniktraining und Sicherungsfestigung an der Lebacher Kletterwand durften auch die neusten Kletterer endlich mit ins „Rocklands“ – in die große Halle nach Saarlouis.