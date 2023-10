Eltern kritisieren Darstellung der Stadt „Echt total daneben“ – Verhärtete Fronten im Lebacher Kita-Streit

Lebach · In einer Petition kritisieren Eltern eine hohe Personalfluktuation an der städtischen Kita in Lebach und mangelnde Kommunikation durch die Stadt. Der Streit hat daher auch den jüngsten Stadtrat beschäftigt. Dort zeichneten sich vor allem verhärtete Fronten zwischen Stadtverwaltung und Elternvertretern ab – aber auch erste Schritte zu einer möglichen Lösung.

Steht bei Eltern in der Kritik: Im Streit um die Personalsituation an der städtischen Kita musste die Lebacher Stadtverwaltung im jüngsten Stadtrat deutliche Kritik hinnehmen. Foto: Ruppenthal

Noch immer ist die Aufgewühltheit in der Stimme von Rabea Ewen herauszuhören. „Ich war erschrocken, wie unempathisch dem Thema begegnet wurde“, erzählt die alleinerziehende Mutter im Gespräch mit unserer Zeitung. Sie und andere Eltern wollten auf der jüngsten Sitzung des Lebacher Stadtrates auf die derzeitige Situation am städtischen Kindergarten aufmerksam machen. Denn dort läuft es nach ihrer Ansicht seit einiger Zeit alles andere als rund.