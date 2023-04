Jazz- und Moderndance Ein heißer Tanz um den Titel

Es ist ein packendes Kopf-an-Kopf-Rennen: Nachdem Seriensieger „Kiwanis“ aus Saarlouis den Saisonauftakt in der Kinderliga des Jazz- und Moderndance in Schwalbach klar für sich entscheiden hatte, konterte die Nachwuchs-Formation „Timeless“ vom TV Lebach beim zweiten Turnier in Mannheim. Die Folge: Mit jeweils einem Sieg und einem zweiten Platz belegen beide Mannschaften aus dem Kreis Saarlouis punktgleich Platz eins in der Tabelle. Die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag in der Lebacher Großsporthalle in der Dillinger Straße. Turnierbeginn ist um 11 Uhr. Die vier Kinderformationen – neben „Kiwanis“ und „Timeless“ noch die „Mini-Kiwanis“ aus Saarlouis sowie „Stance“ aus Schwalbach – tanzen ihren Sieger gemeinsam mit fünf Formationen der Jugend aus.