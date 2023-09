Wirtschaft Verlässlichkeit und Service rund ums Auto

„Wir sind als Zwei-Mann-Betrieb gestartet und waren anfangs Mechaniker, Bürokraft und Sekretärin in einer Person“, erinnert sich Inhaber und Mit-Namensgeber Peter Schu an die Anfänge. Vieles hat sich seither gewandelt: „Wir haben uns stetig weiterentwickelt, der erste Auszubildende kam hinzu, 2012 wurde der Erweiterungsbau fertiggestellt“, erzählt er weiter: „Heute zählt unser Team sieben Mitarbeiter plus Pia Müller-Graf, die sich um die Verwaltung kümmert.“