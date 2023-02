Johannes-Kepler-Gymnasium : Gymnasium ist jetzt Lebensretterschule

Lebach Das Lebacher Johannes-Kepler-Gymnasium erhält eine Auszeichnung der Stefan-Morsch-Stiftung .

Am Johannes-Kepler-Gymnasium in Lebach werden die Jugendlichen nicht nur auf ihre berufliche Laufbahn vorbereitet. Sich sozial zu engagieren, steht hier ebenfalls im Fokus: Für dieses herausragende Engagement zugunsten Menschen mit Leukämie wurde das Gymnasium nun mit dem offiziellen Siegel „Lebensretter-Schule“ der Stefan-Morsch-Stiftung geehrt, dessen Schirmherrschaft die saarländische Bildungsministerin trägt. Fabian Korb ist der Koordinator der Stiftung, wenn es für um die Zusammenarbeit mit Schulen geht. Er erklärt: „Das Johannes-Kepler-Gymnasium trägt entscheidend dazu bei, junge Menschen über Blutkrebs aufzuklären und motiviert sie zur Typisierung. Dieses Engagement möchten wir mit unserem Siegel für die Öffentlichkeit sichtbar machen.“ Und Schulleiter Daniel Dettloff betont: „Das macht uns stolz. Stammzellspende ist ein wichtiges Thema, über das wir die Jugendlichen aufklären möchten. Denn Leukämie kann für jeden ein Thema werden und eine Stammzellspende kann Leben retten. Je mehr Menschen mitmachen, umso mehr können auch gerettet werden.“

Auch beim Sammeln von Geldspenden für die gemeinnützige Stiftung hilft die Schule mit. So sind bei einem Benefizlauf 1500 Euro zusammengekommen. Mit Spendengeldern wie diesen entlastet die Birkenfelder Stiftung Krebs- und Leukämiekranke sowie ihre Familien, wenn sie durch die Erkrankung in finanzielle Not geraten sind. Darüber hinaus investiert die Organisation in Forschungsvorhaben mit dem Ziel, die Behandlung und Versorgung von Erkrankten weiter zu verbessern. Auch die Registrierungskosten, die bei der Neuaufnahme weiterer Lebensretter anfallen, können so gedeckt werden.