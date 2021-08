Kegel-Bundesliga : KSC Landsweiler startet beim Rekordmeister in die Kegel-Bundesliga

Info

Auch in der 2. Liga Süd der Herren sind mit Blauer Stern Überherrn und dem KSC Hüttersdorf II zwei Teams aus dem Kreis Saarlouis vertreten. Beide treffen an diesem Samstag um 12.30 Uhr zum Derby in Hüttersdorf aufeinander. Nach dem Rückzug von M 85 Mittelhessen spielen in der 2. Liga Süd nur noch zehn Teams.