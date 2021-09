Kegeln : KSC Landsweiler punktet beim Rekordmeister

Landsweiler/Hüttersdorf Die Kegler des KSC Landsweiler haben am Samstag zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison im Saarderby beim deutschen Rekordmeister KF Oberthal überraschend einen Punkt geholt. Der KSC unterlag zwar mit 1:2 (5125:5289 Holz), entführte aber den Zusatzpunkt.

Auf Oberthaler Seite knackten mit Holger Mayer (921 Holz) und Markus Gebauer (915) nur zwei Spieler die „900er-Marke“. An guten Tagen schafften das in den vergangenen Spielzeiten schon mal alle sechs KFO-Spieler.

Am Sonntag feierte Landsweiler dann den ersten Saisonsieg. Der KSC bezwang in einer vorgezogenen Partie Ninepin Iserlohn mit 2:1 (4969:4875 Holz). Mit 862 Holz im Schlussblock sorgte Benjamin Murr dafür, dass der Zusatzpunkt klar an die Gäste ging. Dank der Tagesbestleistung von Murr kam Iserlohn auf 35 EWP. Beste Akteure der Gastgeber waren Christopher Authelet mit 848 Holz und Wagner mit 846 Holz.