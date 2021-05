Lebach : An Pfingsten auf den Spuren der Käfer

Zu einer Käferwanderung lädt am Samstag (22.05.2021) zum Tag der Artenvielfalt der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) nach Lebach. Rund 15 Interessierte folgen trotz unbeständigem Wetter der Einladung. Die Exkursion ist Teil einer Veranstaltungsreihe zum 50jährigen Jubiläum des BUND Saar. Im Bild: Dr. Martin Lillig zeigt den Besuchern welche Insekten im Kescher eingefangen wurden. Viele Tiere sind so klein, dass sie nur mit einer Lupe richtig betrachtet werden können. Foto: BeckerBredel

Lebach Bei einer Käferwanderung am Samstag in Lebach konnten sich Interessierte über die heimischen Krabbler informieren.

Zum Tag der Artenvielfalt hat am vergangenen Samstag der Bund für Umwelt und Naturschutz Saar (BUND) zu einer Käferwanderung nach Lebach eingeladen. Der Einladung folgte rund ein Dutzend Interessierter, darunter auch der Naturschutzbeauftragte der Stadt Lebach Josef Riehm. Diplom-Geograf Dr. Martin Lillig vom BUND begrüßte die Gäste am Haus Eckert und stieg direkt in sein Fachgebiet ein.

„Rund 350 000 Käferarten gibt es weltweit, davon etwa 6500 in Deutschland“, erklärte der ausgewiesene Käfer-Experte. „Aber wie viele Käfer gibt es eigentlich im Saarland?“, fragte Lillig in die Runde. 2000, 5000, 3000, antworteten die Käfer-Interessierten fragend. Rund 3500, erklärte Dr. Lillig. Einen davon hatte er bereits dabei. Einen großen Maikäfer. Dieser machte jedoch einen eher toten Eindruck. Zum gleichen Ergebnis kamen auch die Gäste, als sie das Tier betrachteten. Dem Käfer war es jedoch nur zu kalt. Wenn es etwa zwölf bis 13 Grad wärmer wäre, würde er munter werden und davonfliegen, erklärte Dr. Lillig. Anschließend begann die Exkursion mit der Gruppe zu einer nahen Wiese in der Nähe der ehemaligen Rennwiese an der Theel gelegen. Mit einem Kescher fuhr Martin Lillig mehrfach durch das hohe Gras. Das erste Insekt, dass sich zeigte war eine Wanze. „Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Wanze und Käfer?“, fragte Lillig erneut. „Käfer haben Beißwerkzeuge während Wanzen einen Stechrüssel besitzen“, so die anschließende Erklärung. Eine kurz darauf entdeckte Blutzikade betrachteten die Gäste genauer mit ihren Botanikerlupen. Leider setzte während der Wanderung immer wieder Regen ein, der die Hoffnung viele Käfer zu finden trübte. Einige Coleoptera, wie die Gruppe der Käfer wissenschaftlich bezeichnet wird, fanden sich aber doch noch, darunter Rüsselkäfer oder auch ein Erlenblattkäfer. Auch mehrere Eintagsfliegen zeigten sich.